الحكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام

حكمت محكمة فرنسية اليوم على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام في منزله تحت المراقبة الإلكترونية بعد إدانته بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2012.



وذكرت فرانس برس أن التحقيق مع ساركوزي كشف عن تلقيه تمويلاً لحملته الانتخابية من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وخلص الاستجواب إلى وجود “سبب محرج” مقابل تمويل الحملة مرتبط برئيس الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي.



وقال الإدعاء إن المحاسبين آنذاك حذروا ساركوزي من أنه سيتجاوز سقف الإنفاق الرسمي على حملته الانتخابية البالغ 5 ر22 مليون يورو لكنه أصر على عقد المزيد من الفعاليات لدحر منافسه الذي فاز وقتها بالانتخابات فرانسوا هولاند.



يذكر أن هذا الحكم هو ثاني حكم إدانة هذا العام بحق ساركوزي بعد أن حكم عليه في آذار الماضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات منها سنة واحدة نافذة بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية “التنصت”.