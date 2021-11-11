الحرس الثوري الإيراني يؤكد الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية المحتجزة

أكد الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية "سوثيس" المحتجزة لديه، بعد إفراغ حمولتها.



وأشار الحرس الثوري إلى أن "الإفراج تم بحكم قضائي أصدرته السلطات القضائية الإيرانية بعد إفراغ الناقلة حمولتها".



وفي 3 نوفمبر أكد الحرس الثوري الإيراني صحة الأنباء عن احتجازه ناقلة نفطية قال إن الجيش الأمريكي "حاول استخدامها لمصادرة شحنة ناقلة أخرى إيرانية في بحر عمان"، وهو ادعاء وصفته واشنطن بأنه "غير صحيح".



وأكدت حكومة فيتنام في 4 نوفمبر أنها تخوض محادثات مع الجانب الإيراني بشأن واقعة احتجاز الحرس الثوري ناقلتها "Southys" في خليج عمان أواخر الشهر الماضي.



المصدر: وكالات