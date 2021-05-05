الحرارة تميل للانخفاض لتصبح ببداية الثلاثينات نهاراً في معظم المناطق السورية

أفادت الأرصاد الجوية السورية، بأن درجات الحرارة ستميل للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الأربعاء، سيكون حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحول طقس غداً الخميس، ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستوالي انخفاضها مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، والطقس يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطول زخات ربيعية من المطر فوق بعض المناطق الشمالية والجزيرة مساءً.



وكانت صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، توقعت أن تنخفض درجات الحرارة مجدداً اعتباراً من اليوم وحتى 3 أيام، لتصبح ببداية الثلاثينات إجمالاً نهاراً، وليلاً تعود وتنخفض لتصبح منعشة لطيفة، وذلك في دمشق العاصمة وجميع المناطق السورية.