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الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لزخات متفرقة

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو ربيعيا دافئا صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بالنسبة ليوم غد الاثنين تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية ويكون الجو سديميا مغبرا وغائما جزئيا بشكل عام ويتحول إلى غائم أحيانا.

وتصبح الفرصة مساء مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة، كما تنشط سرعة الرياح الجنوبية الغربية مع هبات تتجاوز سرعتها 60 كم/سا وخاصة على المناطق الجنوبية.