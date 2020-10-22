التربية تطلب من مديرياتها تعيين وكلاء بنصاب كامل بدلاً من التكليف بتدريس ساعات إضافية

طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات كافة تطبيق مبدأ الوكالة الاختصاصية في مرحلة التعليم الأساسي بحيث يمكن تعيين وكلاء بنصاب كامل بدلاً من التكليف بتدريس ساعات إضافية في المرحلة الثانوية وذلك حرصاً على استقرار العملية التعليمية وضمان جودتها ومعالجة مشكلة نقص الأطر التدريسية في مرحلتي التعليم الأساسي “الحلقة الثانية” والثانوية.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا المبدأ يمكن من خلاله تعيين وكلاء بنصاب 19 حصة درسية لخريجي الجامعات في المرحلة الثانوية ومرحلة التعليم الأساسي “الحلقة الثانية” للمواد كافة و22 حصة درسية لخريجي المعاهد المتوسطة لمرحلة التعليم الأساسي “الحلقة الثانية”.