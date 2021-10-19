البرهان: حكومة السودان حريصة على إنجاح الفترة الانتقالية

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، عن التزام حكومة بلاده بمكوناتها المختلفة في العمل على إنجاح الفترة الانتقالية وصولاَ إلى انتخابات «حرة ونزيهة».



ووفق بيان من مجلس السيادة، جاءت تصريحات البرهان لدى لقائه المبعوث الخاص للحكومة البريطانية للسودان روبرت فيروز، والسفير البريطاني بالخرطوم جيلز ليفر.



وأطلع البرهان بحسب البيان، الوفد البريطاني على الوضع السياسي الراهن بالبلاد والجهود المتواصلة للعبور بالمرحلة الانتقالية إلى مبتغاها عبر تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالبلاد.



وقال البرهان إن «الحكومة بمكوناتها المختلفة حريصة وملتزمة بالعمل على إنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى حكومة مدنية منتخبة». فيما أبدى المبعوث البريطاني الخاص للسودان روبرت فيروزر، اهتمام بلاده وحرصها على بناء علاقات ثنائية متطورة لمصلحة الشعبين، بحسب بيان«السيادة».



وأمس الإثنين، واصل مئات السودانيين، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، لليوم الثالث بدعوة من تيار «الميثاق الوطني» بـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها، وتحسين الأوضاع المعيشية.