البرازي: الخبز عبر ( الذكية) قبل نهاية العام

شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك_ طلال البرازي خلال لقائه الأسرة التموينية في حلب على ضرورة قمع المخالفات التموينية وخاصة المتعلقة بنقص وزن الخبز والتلاعب بمكاييل الوقود، والعمل على سحب تراخيص الأفران ومحطات الوقود في حال تكرار مثل هذه المخالفات، وعدم التساهل بالمواد مجهولة المصدر.



وأكد البرازي على ضرورة إعطاء الأولوية لتأمين الاحتياجات من المواد الأساسية وتوفيرها للمواطنين، مبيناً أهمية الدور الحكومي في تعزيز المسؤولية الاجتماعية.



ولفت وزير التجارة الداخلية إلى حسم موضوع تطبيق نظام البطاقة الذكية في حلب على مادة الخبز قبل نهاية العام الحالي، مبيناً أهمية هذا الإجراء في توفير وضبط توزيع المواد الغذائية الأساسية المدعومة ومنع الهدر، داعياً الجهات المعنية بحلب لحصر المناطق التي لاتوجد فيها تغطية للشبكة الهاتفية لاستثنائها مؤقتاً من تطبيق (البطاقة الذكية) في موضوع الخبز لحين توفر التغطية اللازمة، وتحديد المخابز في تلك المناطق واحتياجاتها من مادة الطحين .



من جانبه أكد محافظ_حلب حسين دياب على ضرورة التشدد في قمع المخالفات التموينية وتطبيق العقوبات المناسبة بحق المخالفين، خصوصاً بما يتعلق بالأفران ومحطات الوقود.