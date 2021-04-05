الاتحاد الأوروبي يشترط خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

دعا الاتحاد الأوروبي إلى مغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، واصفاً خروج تلك الجماعات بـ"الشرط المسبق" لعودة الاستقرار إلى البلد.



وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة الليبية طرابلس، وصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تنصيب حكومة انتقالية ليبية في وقت سابق من العام الجاري بأنها "لحظة تاريخية".



وقال شارل ميشيل إن هناك شرطاً واحداً مسبقاً لعودة بناء البلاد، وهو ضرورة مغادرة جميع المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية للبلاد.



وحثّ ميشيل الفصائل السياسية الليبية على انتهاز فرصة فريدة لبناء تحالف موحد، ودولة موحدة مستقرة ومزدهرة وذات سيادة.