الإسكان تدعو شاغلي السكن البديل لاستلام الدفاتر الخاصة بتسديد الأقساط

دعت المؤسسة العامة للإسكان الشاغلين المستحقين للسكن البديل بموجب المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 المسددين مبلغ الدفعة النقدية الأولى في آذار 2021 إلى مراجعة المؤسسة واستلام الدفاتر الخاصة بهم للبدء بتسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم.



ودعت المؤسسة الشاغلين المستحقين للسكن البديل المسددين الدفعة النقدية الأولى بموجب الإعلان رقم 1227/6 تاريخ 15-2-2021 بالفترة بين 1-3-2021 وحتى 31-3-2021 إلى مراجعتها واستلام الدفاتر الخاصة بهم للبدء بتسديد الأقساط الشهرية كما دعت الشاغلين المتخلفين عن استلام دفاترهم خلال الفترة المذكورة إلى استلام الدفاتر لتسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم.



وأشارت المؤسسة إلى اصطحاب المكتتب عند المراجعة النسخة المحفوظة من طلب الاكتتاب ونسخة إشعار تسديد الدفعة النقدية الأولى وبطاقته الشخصية لافتة إلى أن الاستلام يكون من قبل صاحب العلاقة حصراً أو من ينوب عنه بوكالة قانونية مصدقة أصولاً مبينة أنه وفي حال تعدد الشاغلين المستحقين للسكن البديل بمسكن واحد يتم تقديم تفويض إداري أو وكالة قانونية لأحدهم مصدقة أصولاً.



كما دعت المؤسسة الشاغلين المكتتبين بتسديد الأقساط الشهرية المحددة حسب الفئة التي اكتتب عليها وذلك حتى نهاية الشهر الحالي وفي حال تأخر المكتتب أو المخصص عن تسديد ثلاثة أقساط شهرية متتالية بعد اكتتابه أو تخصصه يلغى حكماً دون الحاجة للإنذار أو الإخطار وتتم إعادة المدفوعات محسوماً منها نسبة 10 بالمئة نفقات إدارية.



سانا