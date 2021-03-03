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الأوقاف تشن هجوما على الليبرالية الحديثة وتتهمها بنشر الرذيلة والفسوق

هاجم محمد حسان عوض مستشار وزير الأوقاف في سوريا الليبرالية الحديثة، متهما إياها بأنها تسعى لتفكيك الأسرة.

وقال عوض في تصريح لبرنامج "المختار" الذي يبث عبر إذاعة "المدينة أف أم" وتلفزيون الخبر، أن "الليبرالية الحديثة تسعى لخلق صور جديدة في المجتمعات كالزواج المثلي وزواج التجربة، وحرية اختيار الدين بعد سن ال18 وتأجير الارحام".

وأضاف عوض: "الليبرالية الحديثة تسوق لحرية تغيير الجنس بعد الولادة، وهو لايجوز إلا بحالات معينة كأن يملك مورثات من الجنسين معا، وهو مايعرف بأنه (خنثى)، وذلك وفقا للإجراءات الطبية".

ولفت عوض إلى أنه: "بالنظام العام يحق لغير المسلم أن يغير دينه او يبقى عليه استنادا للنص القرآني (لا إكراه في الدين)، ولكن لا يجوز للمسلم أن يغير دينه لأن الاسلام خاتمة الأديان السماوية".

وأشار عوض إلى أن: "زواج التجربة يجعل المرأة ألعوبة ويهينها، وبحال عدم اتفاقها مع زوجها وفشل الزواج، هل نقول عنها امرأة مطلقة أم مجربة؟".

وختم عوض: "زواج المسيار جائز وصحيح ولكن غير مرغوب به لأن الزوجة تتنازل به عن حقها في النفقة والمبيت والمسكن، وهو عكس زواج التجربة المحرم لمخالفته مقاصد الشريعة في المودة والمحبة والاستقرار".

يذكر أن المجلس الفقهي في وزارة الأوقاف كان أصدر فتوى في شباط الفائت تنص على تحريم زواج التجربة باعتباره "هداما للأسرة والمجتمع" بحسب وصف المجلس.