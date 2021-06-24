الأوضاع الاقتصادية تقطع طرقات لبنان

شهدت مناطق لبنانية عدة، أمس الأربعاء، قطعاً للطرقات احتجاجاً على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والغلاء.



وقطع محتجون طريق الزوق شمال بيروت وحمل المتظاهرون السلطة السياسية مسؤولية الانهيار المتسارع. وعمد بعضهم إلى قطع الطريق بالشاحنات وسط حالة من الغضب.



وفي الجنوب اللبناني، قطع محتجون الطريق في صيدا، إضافة إلى طريق الأنصارية القريبة من مدينة صور.



وأشعل محتجون الإطارات في عدد من القرى والبلدات في مختلف المناطق رفضا لما سموه "طوابير الذل" في لبنان.



ووصلت الأوضاع في لبنان في الأيام الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من التوتر بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.