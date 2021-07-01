الأستاذ" فؤاد المهندس.. صانع الكوميديا الراقية

فؤاد المهندس واحد من عمالقة الفن المصري في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة. حقق نجاحات كثيرة في السينما والتلفزيون، لكن ظل المسرح حبّه الأوّل، فلم يترك الخشبة التي أعطته الشهرة وأجمل ذكرياته المهنية والشخصية.



من الشواهد على عشقه الكبير للمسرح، يروى عن فؤاد المهندس أنه حين كان يقدم مسرحية "إنها حقاً عائلة محترمة" مع أمينة رزق وشويكار، كان مصاباً بجلطة في القلب، لكن الأطباء أكدوا له أنه شُفي منها بعمله على المسرح.



حقق فؤاد المهندس شهرة واسعة، تخطت مصر، فكان ضيفاً محبباً في كل بيت عربي، ولكل أفراد العائلة، كباراً وصغاراً، كما أحب أن يكون.



لم يبخل بخبرته على المواهب الشابة، كان سنداً ودعماً لها، ومن أشهر هؤلاء الفنان عادل إمام وسناء يونس. فاستحق فؤاد المهندس لقب "الأستاذ" الذي لازمه طيلة حياته، إلى جانب ألقاب كثيرة لعل أشهرها "صانع الضحكة" و"مهندس الإبتسامة" و"فؤاد الكوميديا الراقية". هذا ليس كل شيء عن فؤاد المهندس، فمن هو؟



من هو فؤاد المهندس؟



هو فؤاد زكي محمد المهندس. ابن عائلة تتألف من 4 أبناء، وهم صفية ودرية وفؤاد وسامي.



والده هو العالم اللغوي الشهير وعميد كلية العلوم زكي محمد المهندس. فنشأ في منزل كان قلعة للحفاظ على اللغة العربية فأتقنها. كما كان لوالده الفضل الأول في تنمية مواهبه الفنية، وقد ورث عنه خفة الظل وسرعة البديهة.



بعكس والدته، التي عارضت دخوله إلى عالم التمثيل، معارضة شديدة لدرجة أنها ذات مرة حضرت إلى مسرح مدرسته الابتدائية من دون علمه، فصرخت به لدى ظهوره على المسرح أمام الجميع "إنزل يا ولد"، فنزل الفتى فؤاد "وكلت علقة محترمة" كما يروي في إحدى مقابلاته التلفزيونية.



تلقى تعليمه بداية، في مدارس العزب التركية. وفي الجامعة تخرّج من كلية التجارة.



أين ولد فؤاد المهندس؟



ولد في الـ6 من أيلول/سبتمبر من العام 1924، في حي العباسية بالقاهرة.



بدايات فؤاد المهندس في التمثيل



بدأ فؤاد المهندس التمثيل في فريق التمثيل بالجامعة. حينها تعرف إلى الفنان نجيب الريحاني، أولاً بحجة إجراء مقابلة صحافية لمجلة الكلية. في نهاية المقابلة أقنع التلميذ فؤاد المهندس، الريحاني أن يُخرج لهم مسرحية، فكان هذا أول لقاء بينهما في التمثيل، حين طلب منه أن يتدربوا على رواية "حكاية كل يوم"، نجحت المسرحية وفازت بكأس يوسف بك وهبة، آنذاك.



ثم انضم فؤاد المهندس إلى فرقة الريحاني المسرحية. وإن لم يستفد كثيراً على صعيد حصوله على الأدوار التي يتمناها، إلا أنه استفاد بطريقة غير مباشرة، يلخص ذلك فؤاد المهندس بقوله "أنا إتربيت في مسرح نجيب الريحاني"، وهذا ما بلور شخصيته الفنية والتزامه المهني والأخلاقي.



بعد وفاة نجيب الريحاني، إنضم فؤاد المهندس إلى فرقة "ساعة لقلبك" منذ تأسيسها في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، وكانت هذة بدايته مع التمثيل.



فؤاد المهندس والإذاعة:



أحب فؤاد المهندس العمل الإذاعي كثيراً، فكان مشواره مع الإذاعة المصرية طويلاً وغنياً جداً، بدأه في أربعينيات القرن الماضي، وقدم عبر الميكروفون، العديد من المسلسلات والمسرحيات الإذاعية والبرامج، ولعل أشهرها برنامج "ساعة لقلبك" و"كلمتين وبس"، والبغبغان في "عيد ميلاد أبو الفصاد" في العام 1955. والتي تغنى في كل عيد ميلاد منذ ذلك الوقت. كما ظلت انتاجاته تبث عبر الأثير لسنوات طويلة، وتعتبر من الكنوز النادرة للمكتبة التراثية في الإذاعة.





فؤاد المهندس والتلفزيون:



لدى فؤاد المهندس قناعة راسخة، بأن للفن رسالة سامية وهي خدمة المجتمع، وأهم من في المجتمع هم الأطفال. لذلك كان يبحث عن عمل يتوجه به للأطفال، إلى أن حالفه الحظ بتقديم فوازير "عمو فؤاد" التي تابعها الأطفال في مصر والعالم العربي.



فؤاد المهندس والغناء:





أحب فؤاد المهندس الغناء منذ صغره، إذ كان رئيساً لفرقة الأناشيد في المرحلة الابتدائية. ووجد في الغناء وسيلة مهمة لإيصال رسالته إلى الأطفال. فكانت البداية في مسرحية "أنا فين وانت فين" مع الأغنية الشهيرة "رايح أجيب الديب من ديله" التي يرددها الأطفال من جميع الأجيال. بعدها توالت الأغنيات في أعماله الفنية، وقدم العديد من الأغنيات للأطفال.



فؤاد المهندس وشويكار



الثنائي "فؤاد وشويكار" من أشهر الثنائيات الكوميدية في السينما والمسرح العربي، والتقيا فنياً للمرة الأولى في مسرحية "السكرتير الفني" بعد أن قدمها له الفنان عبد المنعم مدبولي. لكنه المهندس كان شاهد لها إحدى المسرحيات ولفتت نظره.



تحدثت شويكار في إحدى مقابلاتها عن قصة حبهما، وقصة زواجهما التي يتناقلها الفنانون. بعد قصة حب طويلة، عرض فؤاد المهندس الزواج على شويكار أثناء تقديم مسرحية "أنا وهو وهي". ليخرج المهندس عن النص لأول وآخر مرة في حياته، وقال لها همساً "تتجوزيني يا بسكوتة؟" وأجابت بالقبول.



ولكن، لم يتم الزواج إلا بعد الانتهاء من تصوير فيلم "هارب من الزواج". إذ كانت شويكار ترتدي في المشهد الأخير فستان عرس وطرحة، وفؤاد المهندس كان يرتدي بدلة وربطة عنق.



استغل الاثنان هذا المشهد، وذهبا بعد انتهاء التصوير إلى المأذون، في الثانية صباحاً، لتُتوج قصة حبهما بالزواج. وذهب معهما المخرج حسن الصيفي وزوجته الفنانة زهرة العلا. وكان ذلك في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1963. ليحدث الطلاق في العام 1980، خلال عرض مسرحية "سك على بناتك" التي شاركت فيها شويكار بصوتها.



لكن، على الرغم من وقوع الطلاق، استمر التعاون الفني بينهما، فكانت مسرحيتا "روحية اتخطفت" و"مراتي تقريباً". ومسلسل "أحلام العنكبوت" وفيلم "جريمة إلا ربع".



فقد حرص كل من فؤاد المهندس وشويكار على استمرار علاقة الصداقة بينهما، خاصة أن فؤاد يعشق الطعام من يد شويكار، واستمرت علاقة الصداقة لمدة 20 عاماً حتى وفاة المهندس في العام 2006.



اعترفت شويكار في إحدى اللقاءات، بأنها لم تحب سوى فؤاد المهندس، وتصفه بـ"حب حياتي" الذي لم تبتعد عنه.



أفلام فؤاد المهندس



قدم المهندس العديد من الأعمال الفنية التي كان لها أثر طيب في المجتمع، مما جعل النقاد والمعجبين يطلقون عليه لقب الأستاذ، الذي استحقه عن جدارة، ومن أهم أفلامه:



- "موعد مع الماضي" الذي قام فيه بدور عادل.



- "شفيقة القبطية" وقدم فيه شخصية عارف معروف.



- "ألمظ وعبده الحامولي" قام فيه بدور حسان البنا بالإشتراك مع وردة ونادية الجندي وعادل مأمون وحسين رياض.



- "الشموع السوداء" بالإشتراك مع صالح سليم والمطربة والممثلة نجاة، وأدى فيه شخصية عبد المعطي.



- "العريس يصل غداً".



- "صاحب الجلالة".



- الساحرة الصغيرة



- عائلة زيزي، وقام في هذا الفيلم بدور سبعاوي أحد ألطف أدواره.



- عريس مراتي



- نهر الحب، ومثّل فيه بالإشتراك مع فاتن حمامة وعمر الشريف.



- بين الأطلال



- حياة عازب



- أميرة العرب



- زوج تحت الطلب



- خلي بالك من جيرانك



- البيه البواب



- خمسة باب مع الفنانة نادية الجندي.



- "الكداب وصاحبه".



- "معبودة الجماهير" مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والفنانة شادية.



أفلام فؤاد المهندس وشويكار:



1. أرض النفاق



2. شنبو في المصيدة



3. العتبة جزاز



4. مطاردة غرامية



5. أنت اللي قتلت بابا يا



6. مدرسة المراهقين



7. جريمة إلا ربع



8. سفاح النساء



9. أخطر رجل في العالم



10. المليونير المزيف



11. شلة المحتالين



مسرحيات فؤاد المهندس



خلف المهندس وراءه عدداً من المسرحيات الكوميدية التي لايختلف على أهميتها ورقيها إثنان ومنها:



1. سك على بناتك



أدى فيها دور الأب الدكتور رأفت الذي يسعى لتزويج بناته الثلاث خوفًا عليهن، وليتمكن هو الآخر من الزواج بعد ذلك من حبيبته عصمت، والتي قامت بأداء دورها الصوتي الفنانة شويكار.



2. السكرتير الفني



3. حواء الساعة 12



4. عشان خاطر عيونك: والتي شاركته في تمثيلها الفنانة شريهان.



5. إنها حقاً عائلة محترمة، من أشهر المسرحيات الاجتماعية الكوميدية التي شاركته فيها الفنانة شويكار وكان معهما الفنان محمود الجندي والسيدة أمينة رزق.



6. هالة حبيبتي: واحدة من أهم المسرحيات الهادفة حيث ناقشت مشكلة أبناء دور الرعاية وما يتعرضون له من تجاوزات، ولكن في سياق كوميدي يفهمه ويتقبله المشاهد.



7. سيدتي الجميلة: شاركته البطولة زوجته الفنانة شويكار والفنان الكبير جمال إسماعيل.



8. أنا فين وأنتي فين



9. حالة حب



10. أنا وهي وسموه



11. ليه



12. أنا وهو وهي



أولاد فؤاد المهندس



أنجب الفنان فؤاد المهندس من زواجه الأول ولدين، هما محمد وأحمد المهندس. عاشا معه وومع زوجته شويكار حتى وفاتها. نجحت شويكار، التي كان لها إبنة إسمها منّة من زوجها المتوفي، بأن تكون أماً ثانية للأولاد. فتربى الثلاثة كالأشقاء في منزل واحد.



يقول محمد فؤاد المهندس عن شويكار في إحدى مقابلاته، "لم أشعر يوما بأن شويكار زوجة أبي، بل كانت علاقتنا دائما علاقة ود وحب، وكانت حنونة علينا، وتتدخل لحل مشاكلنا حتى مع فؤاد المهندس، وعندما يرفض بابا تلبية طلب ما، كنا نستنجد بـ"تانت شوشو" وتحلّ المشكلة". وقال إنه سيفتقد الفنانة شويكار كثيرا مثلما افتقد والده.



متى توفي فؤاد المهندس؟



توفي فؤاد المهندس في الـ16 من أيلول/سبتمبر من العام 2006، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.



عمر فؤاد المهندس



توفي فؤاد المهندس عن عمر ناهز الـ82 عاماً.





كيف مات فؤاد المهندس؟



على الرغم من أن السبب المباشر لوفاة فؤاد المهندس هو إصابته بأزمة قلبية حادة للغاية. لكن، كان هناك مقدمات كثيرة لوفاته. تراكمت تلك المقدمات منذ طلاقه من حب حياته الفنانة شويكار، وإن ظلت تربطهما صداقة قوية إلى حين وفاته. وكانت ترسل إليه طعام الغداء يومياً. فكان يحب الطعام الذي تحضره.



بعد الطلاق، عانى من اكتئاب زاد منه شعوره بالذنب تجاه طليقته وأم ولديه التي "عانت كتير وبقولوا بسببي.. ما بحبش أتكلم في الموضوع ده" كما قال في إحدى مقابلاته التلفزيونية. ثم كانت وفاة تلميذته الفنانة سناء يونس، الذي أثر فيه كثيراً.



بعد ذلك الحريق الذي نشب في غرفته والتهم جميع مقتنياته الثمينة معنويا ومادياً. كالجوائز، وشهادات التقدير، والنقود، والملابس، وصوره النادرة، وكتبه، وسيناريوهات أفلامه، وسرير الخديوي إسماعيل الذي ينام عليه، وكان اشتراه من مزاد في باريس في العام 1969، إذ كان مولعاً بالتحف النادرة. بالإضافة إلى أنه عانى كثيراً من سجن إبنه البكر محمد بسبب خلاف مع أحد البنوك، وكان مظلوماً. السبب الأخير هو رحيل صديق عمره الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي. إذ رحل المهندس بعد رحيل مدبولي بشهر واحد.







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