اكتشاف شبكة لتهريب الأشخاص وتحرير مخطوف في حمص

كشف فرع الأمن الجنائي في حمص عن شبكة تعمل على تهريب الأشخاص، كما تمكن من تحرير شخص مخطوف كان بقبضة أفرادها.



وقالت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”: “ادعى أحد المواطنين إلى فرع الأمن الجنائي في حمص بفقدان الاتصال مع ولده ( أحمد . ج ) أثناء عودته إلى القطر قرب جسر مصياف، وعدم تمكنهم من العثور عليه رغم البحث عنه”.



وتابعت الوزارة: “من خلال المتابعة وجمع المعلومات اشتبه فرع الأمن الجنائي في حمص بعلاقة شخصين بحادثة خطف ابن المدعي وهما المدعوان ( يونس. س ) و( علاء . ي )، حيث ألقي القبض عليهما”.



وأضافت الوزارة: “وبالتحقيق مع المقبوض عليهما، اعترف الأول بإقدامه على تشكيل شبكة تمتهن تهريب الأشخاص بصورة غير مشروعة”.



حيث “يعمل معه عدد من الأشخاص منهم المقبوض عليه الثاني والذي أخبره بوجود ثلاثة أشخاص قادمين إلى القطر تهريباً، يرغبون بالوصول إلى جسر مصياف ومن بينهم المخطوف (أحمد)، فطلب منه إيصالهم على متن سيارته الخاصة”.



وأردفت الوزارة: “عند وصولهم إلى المكان تعرضوا للخطف من قبل أشخاص يجهل معرفتهم، وقام بالتواصل مع شخص متواري أعلمه أن المخطوف موجود لديه، وطلب منه مبلغ ستة ملايين ليرة سورية لقاء تركه”.



وتابعت الوزارة: “وبعد المتابعة والمراقبة وبكمين محكم ألقى فرع الأمن الجنائي القبض عليه وتحرير المخطوف ومصادرة مبلغ الفدية، وبالتحقيق مع المقبوض عليه الثاني اعترف بما نسب إليه”.



يذكر أنه تم تسليم مبلغ الفدية المصادر إلى صاحبه أصولاً، ومازال البحث مستمراً عن باقي أفراد العصابة، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص، بحسب الوزارة.