إصابة أطفال بجروح بانفجار عبوة ناسفة في درعا
بلجيكا تطالب باستعادة أطفال محتجزين في مخيم الهول شرق سوريا
الدفاع الروسية: المسلحون يواصلون خرق اتفاق خفض التصعيد في إدلب
صحيفة: دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من إقاماتهم وتطالبهم بالعودة إلى بلدهم
الولايات المتحدة تعتزم نشر نظام دفاع جوي من طراز “أفنجر” في سوريا والعراق
شركات روسية بدأت بمشاريع إعادة الإعمار في سوريا
مخيم الهول.. عشرات القتلى من مطلع العام الحالي
أهالي "البصيرة" في ريف دير الزور يقتحمون بلدية تابعة لـ "الإدارة الذاتية"
بعد عام واحد.. استهداف جديد لقاعدة “عين الأسد” في العراق
تركيا تخنق الفرات.. انخفاض قياسي في منسوب النهر باتجاه سوريا يصل حد الجفاف
حزب البعث القومي السوري
الجيش السوري يستهدف مواقع المسلحين في منطقة خفض التصعيد
شهداء وجرحى في هجوم للمسلحين على ريف حماة الشرقي
هذه خلفيات الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا.. ؟!
الخارجية تطالب مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات "الإسرائيلية"

اكتشاف شبكة لتهريب الأشخاص وتحرير مخطوف في حمص

اكتشاف شبكة لتهريب الأشخاص وتحرير مخطوف في حمص

كشف فرع الأمن الجنائي في حمص عن شبكة تعمل على تهريب الأشخاص، كما تمكن من تحرير شخص مخطوف كان بقبضة أفرادها.

وقالت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”: “ادعى أحد المواطنين إلى فرع الأمن الجنائي في حمص بفقدان الاتصال مع ولده ( أحمد . ج ) أثناء عودته إلى القطر قرب جسر مصياف، وعدم تمكنهم من العثور عليه رغم البحث عنه”.

وتابعت الوزارة: “من خلال المتابعة وجمع المعلومات اشتبه فرع الأمن الجنائي في حمص بعلاقة شخصين بحادثة خطف ابن المدعي وهما المدعوان ( يونس. س ) و( علاء . ي )، حيث ألقي القبض عليهما”.

وأضافت الوزارة: “وبالتحقيق مع المقبوض عليهما، اعترف الأول بإقدامه على تشكيل شبكة تمتهن تهريب الأشخاص بصورة غير مشروعة”.

حيث “يعمل معه عدد من الأشخاص منهم المقبوض عليه الثاني والذي أخبره بوجود ثلاثة أشخاص قادمين إلى القطر تهريباً، يرغبون بالوصول إلى جسر مصياف ومن بينهم المخطوف (أحمد)، فطلب منه إيصالهم على متن سيارته الخاصة”.

وأردفت الوزارة: “عند وصولهم إلى المكان تعرضوا للخطف من قبل أشخاص يجهل معرفتهم، وقام بالتواصل مع شخص متواري أعلمه أن المخطوف موجود لديه، وطلب منه مبلغ ستة ملايين ليرة سورية لقاء تركه”.

وتابعت الوزارة: “وبعد المتابعة والمراقبة وبكمين محكم ألقى فرع الأمن الجنائي القبض عليه وتحرير المخطوف ومصادرة مبلغ الفدية، وبالتحقيق مع المقبوض عليه الثاني اعترف بما نسب إليه”.

يذكر أنه تم تسليم مبلغ الفدية المصادر إلى صاحبه أصولاً، ومازال البحث مستمراً عن باقي أفراد العصابة، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص، بحسب الوزارة.