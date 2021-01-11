اغتيال أحد وجهاء “العكيدات” في دير الزور.. “داعش” أم “قسد”؟

قتل الشيخ “اطليوش الشتات” أحد وجهاء قبيلة العكيدات وابنه، برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في قرية حوايج ذيبان في ريف دير الزور الشرقي.



وقال شيخ مشايخ قبيلة العكيدات “ابراهيم الهفل” إن عملية اغتيال الشيخ “اطليوش الشتات”، مع ابنه، تمت بعد اقتحام منزلها في قرية “الحوايج”.



الهفل أوضح أن اثنين من المسلحين كانا يستقلان دراجة نارية، اقتحما منزل الشيخ “اطليوش”، ليفتحا النار عليه مع ابنه وشخص ثالث كان ضيفاً لديهما.



ولفت “الهفل”، إلى أنه لا يمكن تحديد هوية الجهة الفاعلة حالياً، لكون تنظيم “داعش”، و”قوات سوريا الديمقراطية”، يهددان بشكل مستمر وجهاء العشائر العربية الذين يعارضونهما، مؤكداً أن عملية الاغتيال لن تمر بسهولة.



وكان مجهولون قد اغتالوا الشيخ “امطشر الهفل”، مع اثنين آخرين مطلع شهر آب من العام الماضي، ووجهت حينها أصابع الاتهام لـ “قسد”، ما أسفر عن حدوث حالة من التوتر الأمني في المنطقة واشتباكات بين السكان ومجموعات “قسد”، انتهت بتدخل من قوات الاحتلال الأمريكي لإعادة الهدوء إلى المنطقة.







محمود عبد اللطيف