اعتقال أسير فلسطيني محرر بعد ٢٠عاماً من الأسر

اعتقل جيش الاحتلال “الإسرائيلي” الأسير المحرر مجد بربر، عقب اقتحام منزله بالقدس المحتلة، بعد الإفراج عنه يوم الاثنين الماضي بعد اعتقال دام لعشرين عاماً.



واقتحمت قوات الاحتلال “الإسرائيلية” قاعة قصر الحمراء في بلدة العيزرية جنوب مدينة القدس، ومنعت عائلة الأسير المحرر مجد بربر من تنظيم حفل استقبال له.



ويعد هذا الاعتقال هو الثاني بعد الافراج عن “بربر”، حبث اعتقل يوم الاثنين وأفرجت عنه بعد ساعات.



تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل قوات بربر في شهر آذار من عام 2001.