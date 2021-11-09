استهداف مقرين لميليشيا (قسد) بريف دير الزور

ذكرت مصادر محلية، أن الفصائل الشعبية نفذت هجومين منفصلين بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة على مقرين لميليشيا “قـسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في مركز البريد ببلدة ذيبان وجانب الحديقة في مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي ما أدى الى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا ووقوع أضرار في المقرين.



وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليــشيا “قـسد” ضمن المناطق التي ينتشرون فيها بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية حيث قتل أمس مسلح منهم في قرية الجلامدة بريف دير الزور الغربي