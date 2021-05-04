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استهداف مقر لمسلحي "تحرير الشام" شمال إدلب

هز انفجار ضخم محيط بلدة كفريا، شمال إدلب، سمع صداه بمعظم مناطق المحافظة.

وأكدت مصادر محلية في شمال إدلب أن الإنفجار وقع داخل أحد مستودعات الذخيرة التابعة لفصيل يسمى “الأوزبكي” والذي يعمل تحت إشراف هيئة “تحرير الشام” الواجهة الحالية لـ”جبهة النصرة” الإرهابية في إدلب.

وأضافت المصدر، أن طيرانا مجهولا كان قد سمع صوته قبيل الإنفجار بلحظات في أجواء المنطقة، ولم يتم تحديد هويته حتى الآن، قام باستهداف منطقة “مخيم الفروسية”، وتحديدا أحد الأماكن المخصصة لتربية الدواجن سابقا، والذي حولته هيئة تحرير الشام إلى مستودع ذخيرة وأسلحة.

وتابع المصادر أن الحصيلة الأولية لهذا الإنفجار بلغت 15 قتيلا وأكثر من 20 جريحا معظمهم من (مسلحي هيئة تحرير الشام).

وأوضحت المصادر، أن ما تسمى هيئة “تحرير الشام” باتت تلجأ في الآونة الأخيرة إلى إنشاء مستودعات ذخيرة واسلحة بالقرب من اماكن توجد المدنيين وذلك منعا لاستهدف هذه المستودعات من قبل الطيران الحربي.