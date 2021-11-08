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استشهاد طفل بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في محيط صوران

استشهد طفل جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في محيط بلدة صوران بريف حماة الشمالي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر مساء اليوم في محيط بلدة صوران بالريف الشمالي ما أدى إلى استشهاد طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.