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استبعاد نجاد ولاريجاني من خوض انتخابات الرئاسة الإيرانية

ذكر تقرير إخباري إيراني أنه لم تتم الموافقة على مشاركة أبرز مرشحين معتدلين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة.

واستبعدت الهيئة الانتخابية رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني ونائب الرئيس الحالي اسحاق جهانجيري ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء فارس في ساعة متأخرة من ليل الاثنين .
 كما يقال إنه تم رفض ترشيح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وفقا لوكالة فارس. ومن المقرر ان تجرى الانتخابات في 18 حزيران/يونيو .

ولم يصدر تأكيد فوري من الهيئة الانتخابية المعروفة أيضا باسم مجلس صيانة الدستور. واستشهدت فارس بمصادر موثوقة لم تسمها في نقل هذه المعلومات.

وإذا لم يترشح المعتدلون، فإن ذلك سيمهد الطريق لفوز إبراهيم رئيسي، مرشح المؤسسة المفضل في الانتخابات.

 



(د ب أ)