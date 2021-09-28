استئناف صادرات النفط من شرق السودان بعد اتفاق مع المحتجين

أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية «استئناف صادرات النفط»، وعودة ميناء بشاير بشرق السودان للعمل بصور طبيعية غداة اتفاق بهذا الشأن بين وفد حكومي ومحتجين كانوا قد أغلقوا الميناء.



وبحسب بيان رسمي للوزارة، أفاد بأنه «جرت يوم أمس عمليات شحن إحدى السفن بعد أن انتظمت جدولة البواخر الآتية لتحميل النفط»، في ميناء بشاير المخصص لتصدير النفط في مدينة بورتسودان، على البحر الأحمر.



وأعلن سيد علي أبو أمنه، القيادي في حركة الاحتجاج، أن المحتجين «أزالوا المتاريس من مدخل ميناء بشاير، ولكنهم مستمرون في إغلاق الطريق البري والميناء الرئيسي في بورتسودان، إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي تم تسليمها للوفد الحكومي، الأحد».



ووفق مقطع فيديو عرضه مجلس السيادة الانتقالي على صفحته الرسمية، فإن عضو المجلس رئيس الوفد الحكومي إلى شرق السودان، شمس الدين كباشي، تعهد للمحتجين وهم يقومون بفتح باب ميناء تصدير النفط، بالتباحث حول مطالبهم التي لم يتم الكشف عنها.



وقال كباشي، في هذا المقطع: «تسلمنا مطالبكم وسنناقشها مع وفدكم» في الخرطوم. وتم الاتفاق على إعادة فتح ميناء بشايرمساء الأحد 26/9/2021، بعد مفاوضات بين وفد وزاري وممثلين للمحتجين، الذين كانوا يُغلقون الميناء وخطي تصدير واستيراد النفط في البلاد.