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ارتقاء 8 جنود مصريين وإصابة 5 في تفجير مدرعة برفح

ارتقى 8 جنود مصريين بينهم ضابط وأصيب 5 آخرين الليلة الماضية نتيجة انفجار مدرعة أمنية بمدينة رفح الجديدة بعبوة ناسفة.

وذكرت مصادر أمنية كبيرة في شمال سيناء أن مسلحين من "داعش" فجروا عن بعد المدرعة ما تسبب بمقتل 8 جنود وإصابة 5 أخرين بجراح بالغة".

وأضافت أنه جاري نقل الضحايا إلى المستشفى العسكري بالعريش للعلاج بسيارات الإسعاف تحت تأمين أمني كبير وجاري تمشيط المنطقة بحثاً عن عبوات ناسفة أخرى.

وسبق تنفيذ عملية إرهابية مماثلة بنفس المنطقة منذ أيام قليلة راح ضحيتها 5 قتلى و8 مصابين وكان بين القتلى ضابط كبير برتبة عميد يدعى محمد عبد المتجلي.