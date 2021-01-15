المحافظات السورية التي حققت أعلى نسبة غزارة بالهطولات المطرية

شهدت أغلب المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطلات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 70 مم في مصياف بحماة.



وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل في دمشق وريفها بلغت في: “الحرمون 40 مم ومضايا 29م وسرغايا 20 ودوما 15 م ومساكن برزة 10 مم وميسلون 8 مم والكسوة وقطنا 7 مم وجديدة الشيباني والتل ودوار المطار 6 مم”.



وفي محافظة السويداء سجلت الهطلات في.. “عين العرب 26 مم وشهبا 14 مم والسويداء 10 مم وصلخد 7 مم والصورة الصغيرة 6 مم” بينما بلغت في محافظة درعا.. ” نوى 27 مم وتل شهاب 22 مم والشيخ مسكين وبصرى 20 مم وازرع 21 مم ودرعا 15 مم والمسيفرة 12 مم والصنمين 9 مم”.



وفي القنيطرة وصلت كمية الهطلات إلى.. “55مم في حضر و 25 مم في القنيطرة و17 مم نبع الصخر” وفي حمص بلغت في “تلكلخ 64 مم والعريضة 45 مم وقلعة الحصن 40 مم والناصرة 37 مم والمدينة 35 مم ومرمريتا 29 مم والرستن 23 مم وتلدو 22 م والمخرم 16 مم والقصير 10 مم والقريتين 1 مم”.





كما بلغت الهطلات في محافظة حماة .. ” مصياف 70 مم ووادي العيون 65 مم وعين حلاقيم 60 مم والرصافة 54 مم وربعو 45 مم ومحردة 23 مم وحربنفسه 22 مم وكفر زيتا 21 مم والحميري 19 مم وصوران 18 مم والسلمية 11 مم وعقيربات 9 مم والصبورة 8 مم والسعن 7 مم وعين الكروم 23 مم والسقيلبية 19 مم والكريم 18 مم وشطحة 15 مم وافاميا 14 مم”.





وفي طرطوس سجلت في.. “المدينة 66 مم والشيخ بدر والدريكيش 56 مم ومشتى الحلو 45 مم والقدموس 43 مم وحمام واصل 32 مم وصافيتا 26 مم وبانياس 20مم والصفصافة 18 مم” في حين سجلت في اللاذقية.. “صلنفة 29 مم والقطيلبية 28 مم وكسب 27 مم والمزيرعة 25 مم والبهلولية 12 مم والحفة ووادي قنديل 10 مم والقرداحة 9 مم ومطار الباسل 8 مم وبوقا 2 مم”.



وفي محافظة ادلب سجلت الهطلات في ..”جسر الشغور 24 مم وارمناز 22 مم والمدينة 20 مم وابو الظهور 5 مم” بينما بلغت في حلب..”اعزاز 33 مم وجرابلس 20 مم ومنبج ومنشاة الأسد 12 مم وحلب 10 مم والباب 6 مم وعين العرب الشمالية 4 مم والسفيرة 3 مم”.



كما سجلت الهطلات المطرية في محافظة الرقة..”بئر محيسن 16 مم وتل ابيض 14 مم والسبخة 10 مم والكرامة 5 مم والمنصورة 3 مم وجديدة خابور والرقة 2 مم” وفي الحسكة بلغت في..”المالكية وهيمو 15 مم والزهيرية 14 مم والقحطانية وتل براك 12 مم والجوادية 11 مم والدرباسية 9 مم وتل علو 8 مم ومبروكة والحسكة والقامشلي وابو قصايب 6 مم وام مدفع وتل حميس 5 مم والهول وتل تمر 4 مم والشدادة وتل بيدر 2 مم والعريشة ومركدة 1 مم”.