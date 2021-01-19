بالأرقام: زراعة الحسكة تكشف نسب القمح البعل والمروي، وأضرار المحاصيل الشتوية

كشف مدير زراعة الحسكة المهندس رجب السلامة أن أضراراً كبيرة لحقت بالمحاصيل الشتوية وخصوصاً الشعير البعل في منطقة الاستقرار الرابعة بمحافظة الحسكة (العريشة والشدادي)، وذلك بسبب تأخر عملية الإنبات فوق سطح الأرض نتيجة تأخر الأمطار في الفترة الماضية.



وأضاف السلامة بأن الهطولات المطرية الحالية كانت آثارها إيجابية على المحاصيل المروية والبعلية سواء القمح والشعير في مناطق الاستقرار الأولى والثانية وأجزاء كبيرة من الثالثة، وذلك بسبب تحسن عملية الإنبات.



ع السلامة بأن المنخفض الجوي بدأت أثاره بشكل أكبر منذ صباح الثلاثاء الباكر، حيث عمت الأمطار جميع مناطق المحافظة وكانت أعلى نسبة هطول خلال الــ 24 ساعة الماضية في مدينة المالكية 16 مم والزهيرية 16 مم واليعربية وتل بيدر 7 مم.



كما أوضح السلامة أن نسبة زراعة القمح المروي بلغت 42 % من الخطة الزراعية، حيث تم زراعة 125 ألف هكتار من أصل 301 ألف و293 هكتار، ونسبة زراعة القمح البعل 88% بعد زراعة 389 ألف هكتار من أصل 443 ألف و228 هكتار.



بينما بلغت نسبة تنفيذ زراعة الشعير المروي 20 ألف هكتار من أصل 24 ألف و332 هكتار بنسبة تنفيذ 83% ، والشعير البعل 424 ألف و500 هكتار من أصل 333 ألف و80 هكتار بنسبة تنفيذ بلغت 128 %.



وأشار السلامة إلى أن نسبة زراعة العدس المروي بلغت 25 % ، أي تم زراعة 8500 هكتار من أصل 21 ألف هكتار، بينما العدس البعل بلغت نسبة الزراعة فيه 54 % أي تم زراعة 37 ألف و100 هكتار من اصل 82 ألف و215 هكتار.



وتعتبر محافظة الحسكة سلة غذاء سوريا وعاصمة القمح، إلا أن الظروف الجوية الأخيرة واستمرار الاحتلال الأمريكي ووجود ميليشياته المسلحة أثر كثيراً على عمليات الزراعة والإنتاج والشراء من قبل مراكز شراء الدولة السورية.