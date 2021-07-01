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إنتاج مشترك بين إيران وكوبا.. منح الترخيص الطارئ للقاح “باستور” المضاد لكورونا

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، عن منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح “باستور” محلي الصنع المضاد لفيروس كورونا “كوفيد19”.

ووفقاً لوكالة “إرنا” الإيرانية، فإن نمكي قال: إن “لقاح باستور، وبعد تجاوزه المراحل اللازمة وموافقة المتخصصين والخبراء في منظمة الأغذية والأدوية عليه، حصل على الترخيص الطارئ للاستخدام من اللجنة القانونية كثاني لقاح ضد كورونا مصنع محلياً”، مشيراً إلى خضوع نحو 44 ألف شخص في كوبا و 24 ألف شخص في إيران للتطعيم بهذا اللقاح في المرحلة الثالثة لاختباراته السريرية.

وأوضحت الوكالة أن لقاح باستور هو لقاح من إنتاج مشترك بين إيران وكوبا وبدأت اختباراته السريرية في إيران في آذار الماضي.

يذكر أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران بلغ 3204557 كما ارتفع عدد الوفيات إلى 84264 حالة، وبالمقابل هناك أكثر من مليونين و800 ألف حالة شفاء.