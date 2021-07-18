انفلات أمني في مناطق الشمال واشتعال الاشتباكات بين مرتزقة “أردوغان” في عفرين
طائرة مسيرة تستهدف شرقي دير الزور ولواء تابع لـ الحشد الشعبي العراقي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يصل إلى دمشق
كلمة الرئيس الأسد بعد أدائه القسم الدستوري
الرئيس الأسد يؤدي يؤدي القسم الدستوري رئيساً للجمهورية العربية السورية
روسيا: تحضيرات لهجوم كيميائي في إدلب يوم القسم
اشتباكات عنيفة بين الفصائل الشعبية وقسد في دير الزور
مسؤول صيني رفيع المستوى يزور دمشق اليوم
تركيا تحضر لنقل مرتزقتها السوريين إلى أفغانستان
لصوص تركيا يواصلون التنقيب عن الآثار وسرقتها في رأس العين
المقداد يستقبل وفدا إيرانيا
جرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة في جرابلس بريف حلب
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين من بلدتي الحصان والجنينة بريف دير الزور
تركيا تحشد قواتها في إدلب.. هل تنهار نتائج أستانا 16؟
فاينانشيال تايمز: إعادة دول أوروبية علاقاتها مع دمشق تضعف موقف الاتحاد الأوربي

إليك أهم الأعشاب للتخلص من غازات البطن

تعتبر غازات البطن من المشاكل المزعجة التي يعاني منها معظم الأشخاص حيث تسبب انتفاخا واضحا بالمعدة لكن لاتقلق..

علاج غـازات البـطن بالأعشاب ممكن وسهل جداً. نستعرض في ما يلي أشهرها.

- البابونج: يكشف البابونج عن خصائص مضادة للتقلصات والالتهابات مما يساعد على تقليل حرقة المعدة وتهدئتها، وتخفيف الغازات والتشنجات.

 - الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة تساعد على إزالة الانتفاخ وغـازات البطن، ومعالجة التهاب الأمعاء.
- النعناع: يُخفف النعناع من تشنجات الجهاز الهضمي والمرارة ويساعد في القضاء على غازات البطـن. يمكن مضغ أوراق النعناع بعد تناول الوجبات، أو إضافة ملعقة من النعناع المجفف إلى كأس من الماء المغلي وترك المزيج عشر دقائق، قبل شربه.

- الكمون الحب: له فعالية سريعة ومدهشة بالتخلص من غازات البطن.