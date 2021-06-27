إعادة افتتاح معبر سيمالكا بين سوريا والعراق قريباً

أعلنت إدارة معبر سيمالكا الحدودي بين الحسكة وأقليم كردستان العراق، اليوم السبت 26 حزيران/يونيو، عن موعد إعادة افتتاح المعبر.



بحسب منشور لإدارة المعبر عبر صفحتها في فيسبوك، سيعاد استئناف حركة المسافرين بين الجانبين ابتداءً من يوم الإثنين القادم 28 حزيران يونيو، مؤكدةً ضرورة مراجعة جميع المرضى المسافرين للعلاج لمديرية التأشيرات في القامشلي.



وقالت إدارة المعبر: إن المعبر سيكون مفتوحاً أمام حاملي الجنسيات والإقامات الأوروبية والعرائس والتجار خلال ثلاثة أيام، هي السبت والإثنين والأربعاء، وذلك بعد أيام من إعلان إدارة المعبر إغلاق حركة العبور نهائياً بعد خلافات مع الجانب الآخر.



يذكر أن إدارة المعبر قالت حينها: إن الإغلاق جاء على خلفية إجراءات من جانب معبر فيش خابور تمثلت بضرورة تعبئة المسافرين استمارة تحوي جميع معلوماتهم، إضافة لانتظار العابرين 48 ساعة للحصول على موافقة الدخول، والتعامل غير الأخلاقي والإنساني بحسب تعبيرهم.



ويقع معبر سيمالكا على الحدود السورية العراقية، والتي يفصل بينهما فرع الخابور من نهر دجلة، وأنشئ عام 2012 عبر جسر حديدي على النهر، وذلك لتسهيل حركة مرور البضائع والمدنيين.

وكالات