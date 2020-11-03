مركز المصالحة الروسي: المسلحون في إدلب يستعدون لهجوم بالطائرات المسيرة
انفجار صهاريج وقود في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة مسلحي تركيا شرق حلب
ميليشيا “قسد” تستولي على مبنى بلدية في ريف القامشلي
مرسوم بتأليف مجلس النقد والتسليف.. ونائب أول جديد لحاكم مصرف سورية المركز
تركيا تُخلي أكبر قاعدة عسكرية لها في سورية وتنسحب منها
إصابات بين المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف الحسكة الشمالي
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية محيط مدينة عين عيسى في ريف الرقة
بأمر من الاحتلال الأمريكي..“قسد” تهجر المدنيين وتتستولي على منازلهم بالقوة
سقوط واحتراق مروحية أمريكية شرقي سورية
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية قرى ريف الرقة الشمالي
بعد التدخل التركي في قرة باغ.. قواعد الاشتباك في إدلب ستكون مختلفة
زندقة كوفيد 19: أطباء يستحقون الاحترام
«طبول إدلب» تقرع.. فهل تبدأ «المعركة الأخيرة» ؟!
أكثر من 230 قتيلاً في صفوف المسلحين التابعين لتركيا منذ بداية الحرب في قره باغ
مقتل وإصابة عدد من المسلحين إثر انفجار بالقرب من مقر للمسلحين التابعين للاحتلال التركي

إصدار حكم الإعدام بحق قاتل أولاده الثلاثة خنقاً في دمشق

أصدرت المحكمة العسكرية الثالثة في دمشق حكم الإعدام بحق الأب قاتل أولاده الثلاثة خنقاً في دمشق .

وبحسب ما نشر موقع “صاحبة الجلالة” عقدت اليوم جلسة النطق بالحكم  وأصدرت المحكمة العسكرية الثالثة في دمشق برئاسة المستشار أحمد فهيم خليل حكم الإعدام بحق “الأب” وزوجته التي ساعدته في تثبيت أبناءه وهو يقوم بخنقهم.

وكان (أحمد. ب) الأب أقدم على قتل أبنائه الثلاثة بمساعدة زوجته “خالة الأولاد”، وذلك نتيجة خلافات عائلية بينه وبين زوجته لأن والدة الأطفال رفضت أخذهم إليها.

وبحسب اعترافاته التي نشرتها وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية قام الأب بخنق أطفاله الثلاثة (قطر الندى) تولد 2016 و(محمد) تولد 2018 و (يزن) تولد 2019 بعد محاولتين فاشلتين لقتلهم بواسطة وضع مادة سم الفئران في طعامهم ومن ثم وضع مادة سامة سائلة تستخدم كمبيد للحشرات ومزج المادة السامة بشراب وطعام الأطفال