إصدار حكم الإعدام بحق قاتل أولاده الثلاثة خنقاً في دمشق

أصدرت المحكمة العسكرية الثالثة في دمشق حكم الإعدام بحق الأب قاتل أولاده الثلاثة خنقاً في دمشق .



وبحسب ما نشر موقع “صاحبة الجلالة” عقدت اليوم جلسة النطق بالحكم وأصدرت المحكمة العسكرية الثالثة في دمشق برئاسة المستشار أحمد فهيم خليل حكم الإعدام بحق “الأب” وزوجته التي ساعدته في تثبيت أبناءه وهو يقوم بخنقهم.



وكان (أحمد. ب) الأب أقدم على قتل أبنائه الثلاثة بمساعدة زوجته “خالة الأولاد”، وذلك نتيجة خلافات عائلية بينه وبين زوجته لأن والدة الأطفال رفضت أخذهم إليها.



وبحسب اعترافاته التي نشرتها وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية قام الأب بخنق أطفاله الثلاثة (قطر الندى) تولد 2016 و(محمد) تولد 2018 و (يزن) تولد 2019 بعد محاولتين فاشلتين لقتلهم بواسطة وضع مادة سم الفئران في طعامهم ومن ثم وضع مادة سامة سائلة تستخدم كمبيد للحشرات ومزج المادة السامة بشراب وطعام الأطفال