“المونيتور”: مصر تكثّف جهودها لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية
الرئيس الأسد في اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني: حريصون على تطوير العلاقة بين البلدين
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى بريف الحسكة
تغييرات ستطال قيادات في "قسد" تمهيداً لمرحلة جديدة
(الخوذ البيضاء) تعد لاستفزازات في إدلب
الخارجية الكازاخية تعلن موعد جولة جديدة من محادثات أستانا
روايتان لعملية التحالف الدولي ضد مجموعة من "الدواعش" شمال شرقي سوريا
الزامل يلتقي السفير الروسي بدمشق
سوريا: بوادر حرب في الشمال والأكراد مستعدّون للتعاون مع دمشق
عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف إحدى النقاط بريف دمشق
سوريا تودع صوتها التاريخي
الاحتلال التركي ومرتزقته يستولون على محصول الزيتون ويقطعون عشرات الأشجار في عفرين
مئات الملايين تتم سرقتها شهريا .. كيف تتم عملية تأمين “البنزين الحر” ؟
لأول مرة مناورات روسية مع الجيش السوري في تل تمر..ما أهميتها؟
رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي

إصابة موريتانيين اثنين في الصحراء الغربية بشظايا قذيفة

أصيب موريتانيان اثنان من المنقبين عن الذهب بشظايا قذيفة مجهولة سقطت بالقرب منهما يوم الجمعة في منطقة "كليبات الفولة" بالمنطقة العازلة بالصحراء الغربية خارج الجدار الأمني المغربي.


ونقل موقع "صحراء ميديا" عن  مصادر محلية أن المنقبين الاثنين نقلا إلى المستشفى المحلي بمدينة ازويرات زوال وأن إصابتهما طفيفة، حيث تضرر فخذ أحدهما بشظية، فيما أصيب الثاني بجرح بسيط في رأسه، وقد غادر المستشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية.

وأفيد بأن المنقبين عن الذهب كان يزاولان نشاطهما بطريقة غير مشروعة، وقد تعرضا للقصف في منطقة تسمى "كليبات الفولة" وهي تقع إلى الشمال الغربي من مدينة ازويرات الموريتانية بمسافة 150 كيلو مترا تقريبا.

ونقلت مصادر عن المنقبين الاثنين أن مجموعة من الموريتانيين كانت تنقب عن الذهب في المنطقة المذكورة حين سقطت قذيفة "مجهولة المصدر" بجوارهم، وأصابت اثنين منهم.

وأشار الرجلان إلى أن سقوط القذيفة تسبب في حالة من الهلع  بين المنقبين الذين تفرقوا، دون أن يكشفا المزيد من المعلومات حول رفاقهم الآخرين.

ولفت موقع "صحراء ميديا" أن جبهة البوليساريو التي تسيطر على قسم من الصحراء الغربية كانت قررت في السابق مصادرة أي مركبات ومعدات للمنقبين الموريتانيين الذين يتم اعتقالهم في المنطقة الواقعة خارج الجدار الأمني.

يشار إلى أن خلافات حادة جرت خلال الأشهر الأخيرة بين "منقبين موريتانيين ومنقبين صحراويين، في مناطق بالقرب من مدينة (بير أم اغرين) الموريتانية، أسفرت عن مواجهات بين الطرفين".

المصدر: صحراء ميديا