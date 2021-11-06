إصابة موريتانيين اثنين في الصحراء الغربية بشظايا قذيفة

أصيب موريتانيان اثنان من المنقبين عن الذهب بشظايا قذيفة مجهولة سقطت بالقرب منهما يوم الجمعة في منطقة "كليبات الفولة" بالمنطقة العازلة بالصحراء الغربية خارج الجدار الأمني المغربي.





ونقل موقع "صحراء ميديا" عن مصادر محلية أن المنقبين الاثنين نقلا إلى المستشفى المحلي بمدينة ازويرات زوال وأن إصابتهما طفيفة، حيث تضرر فخذ أحدهما بشظية، فيما أصيب الثاني بجرح بسيط في رأسه، وقد غادر المستشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية.



وأفيد بأن المنقبين عن الذهب كان يزاولان نشاطهما بطريقة غير مشروعة، وقد تعرضا للقصف في منطقة تسمى "كليبات الفولة" وهي تقع إلى الشمال الغربي من مدينة ازويرات الموريتانية بمسافة 150 كيلو مترا تقريبا.



ونقلت مصادر عن المنقبين الاثنين أن مجموعة من الموريتانيين كانت تنقب عن الذهب في المنطقة المذكورة حين سقطت قذيفة "مجهولة المصدر" بجوارهم، وأصابت اثنين منهم.



وأشار الرجلان إلى أن سقوط القذيفة تسبب في حالة من الهلع بين المنقبين الذين تفرقوا، دون أن يكشفا المزيد من المعلومات حول رفاقهم الآخرين.



ولفت موقع "صحراء ميديا" أن جبهة البوليساريو التي تسيطر على قسم من الصحراء الغربية كانت قررت في السابق مصادرة أي مركبات ومعدات للمنقبين الموريتانيين الذين يتم اعتقالهم في المنطقة الواقعة خارج الجدار الأمني.



يشار إلى أن خلافات حادة جرت خلال الأشهر الأخيرة بين "منقبين موريتانيين ومنقبين صحراويين، في مناطق بالقرب من مدينة (بير أم اغرين) الموريتانية، أسفرت عن مواجهات بين الطرفين".



المصدر: صحراء ميديا