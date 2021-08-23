إصابة اثنين من مسلحي ميليشيا (قسد) في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي

أصيب مسلحان من ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في هجوم على سيارتهما في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي.



وذكرت مصادر محلية أن فصائل شعبية استهدفت بقنبلة سيارة تقل مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى إصابتهما واعطاب السيارة.



وقتل أمس مسلح من ميليشيا “قسد” في هجوم بأسلحة رشاشة نفذته فصائل شعبية في بلدة ذيبان بريف دير الزور.



وتأخذ الهجمات على مواقع وتحركات ميليشيا “قسد” منحى تصاعدياً منذ عدة أشهر قتل خلالها العشرات من مسلحيها في مناطق انتشارها في أرياف دير الزور والحسكة والرقة.



سانا