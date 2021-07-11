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إسقاط عضوية 39 نائباً يمنيا لدعمهم العدوان السعودي

صوت مجلس النواب اليمني بصنعاء بالأغلبية على مقترح السير في إجراءات إسقاط عضوية 39 نائباً من الأعضاء المؤيدين للعدوان السعودي على البلاد.

ووفق وكالة "سبأ" اليمنية، فإن "نواب الشعب أكدوا أن أعضاء البرلمان الـ39 ارتكبوا جريمة خرق الدستور والخيانة العظمى المتمثلة في إخلالهم بالقسم الدستوري بدعوة وتأييد العدوان على اليمن".

كما أضافت الوكالة أن نواب الشعب أكدوا أنه ثبت من خلال تحركات وتصريحات أولئك الأعضاء، تنصلهم عن أداء واجباتهم الدستورية وتخليهم عن المهام التي أقسموا عليها.

يذكر أن اليمن تشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 24 مليون شخص، أي حوالى 80% من السكّان لمساعدة إنسانية، بمن فيهم أكثر من 12 مليون طفل. ومنذ تصاعد النزاع في آذار/ مارس 2015، أصبح البلد جحيماً لا يطاق للأطفال بفعل الحرب التي يشنها التحالف السعودي على اليمن منذ ست سنوات.

وخلال هذه السنوات، قتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين، وتسببت الحرب بهجرة ونزوح آلاف العائلات.