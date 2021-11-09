إخماد حريق بلدة جب البستان

تمكن عناصر الدفاع المدني في محافظة حمص اليوم بالتعاون مع الأهالي من إخماد حريقاً اندلع في أعشاب يابسة وأشجار زيتون في الأراضي الزراعية لبلدة جب البستان بريف حمص الغربي.



وذكر العميد غياث عاقل مدير فرع الدفاع المدني، أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق في أراضي بلدة جب البستان وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وتعاملوا مع الحريق بالتعاون مع الأهالي وتمكنوا من إخماده والقيام بعملية التبريد مشيراً إلى أن مساحة الحريق تقدر بنحو أربعة دونمات مزروعة بأشجار الزيتون.