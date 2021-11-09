اليمن..انسحاب قوة عسكرية سعودية كبيرة من عدن
استهداف مقرين لميليشيا (قسد) بريف دير الزور
بوغدانوف يبحث مع السفير حداد تطورات الوضع في سورية
“القوات الأمريكية لم تعد مسؤولة عن حماية آبار النفط في سوريا”
لم ينج منه سوى واحد.. اللواء البريطاني الذي قاتل في سوريا تحت الأضواء من جديد
“قسد” تسرق محطة قطارات مع كامل معدّاتها في دير الزور
عصيان وفوضى في سجن «الصناعة» بالحسكة
الجفاف وتلوث الساحل السوري من الناقلات سيجعلان سوريا غير قابلة للعيش
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في المنطقتين الوسطى والساحلية
قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا (قسد) تقتلان مدنيين اثنين بريف دير الزور
القوات الأمريكية تسحب 270 آلية من قاعدتها بريف الحسكة إلى شمالي العراق
الملف الأمني بالسويداء نحو المعالجة، وتحركّات رسمية لحلّه
استشهاد طفل بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في محيط صوران
سورية تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي
قيادي في “قسد” يفر إلى العراق وبحوزته نصف مليون دولار

إخماد حريق بلدة جب البستان

تمكن عناصر الدفاع المدني في محافظة حمص اليوم بالتعاون مع الأهالي من إخماد حريقاً اندلع في أعشاب يابسة وأشجار زيتون في الأراضي الزراعية لبلدة جب البستان بريف حمص الغربي.


وذكر العميد غياث عاقل مدير فرع الدفاع المدني، أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق في أراضي بلدة جب البستان وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وتعاملوا مع الحريق بالتعاون مع الأهالي وتمكنوا من إخماده والقيام بعملية التبريد مشيراً إلى أن مساحة الحريق تقدر بنحو أربعة دونمات مزروعة بأشجار الزيتون.