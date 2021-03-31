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إحذر... عادة قد تسبب العمى !

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة "ساوثهامبتون" أن البعض يمارسون عادة خطيرة أثناء الاستحمام قد يكون لها ضرر بالغ على العين يصل إلى حد العمى.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية «إن من يستخدمون العدسات اللاصقة عليهم توخي الحذر لأن الاستحمام أثناء وضعها في العين يؤذي عينيك وقد يصيب بالعمى».

وأوضحت الدراسة أنه إذا ارتدى الأشخاص عدساتهم أثناء الاستحمام، "7 مرات"، يصبحون أكثر عرضة للإصابة بعدوى تهدد العين والبصر، إذ تؤدي تلك العادة إلى الإصابة بالتهاب القرنية الجرثومي المرتبط بالعدسات اللاصقة.

وتطرقت الدراسة ذاتها إلى أضرار النوم بالعدسات، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً هم الأكثر عرضة للإصابة، كما أن هذه العدوى هددت 50% من المرضى الذين عانوا من أحد أنواع فقدان البصر، وأكثر من 70% أثر على أعينهم.

أتى ذلك بعدما أصيبت امرأة بريطانية بعدوى نادرة وخطيرة، بعد أن استحمت وسبحت وهي ترتدي عدساتها اللاصقة، ورغم نجاح الأطباء في معالجتها من العدوى، إلا أنها لم تعد تستطيع الرؤية بعينها اليسرى.