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أول مكتب إقليمي للسياحة العالمية في الرياض

أول مكتب إقليمي للسياحة العالمية في الرياض

افتتح المكتب الإقليمي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، و وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب بحضور وزير السياحة السوري المهندس محمد رامي رضوان مرتيني وعدد من وزراء السياحة في العالم، إضافة إلى شخصيات عالمية تعنى بالقطاع السياحي، وذلك خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة في الرياض.

يشار إلى أن مهمة المكتب الإقليمي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصائيات المهمة للقطاع وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية.