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أول فيلم سينمائي في الفضاء

في سابقة تاريخية، تستعد روسيا لإطلاق ممثلة ومخرج إلى الفضاء لإنتاج فيلم روائي طويل في المدار، وهو مشروع أشاد به رئيس وكالة الفضاء في البلاد باعتباره فرصة لرفع مكانة برنامج الفضاء الروسي.ومن المقرر أن تنطلق الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو الثلاثاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز" مع رائد الفضاء أنطون شكابلروف المخضرم الذي شارك في ثلاث بعثات فضائية.

ويخطط الطاقم لتصوير مقاطع من فيلم جديد بعنوان "التحدي" والذي يروي قصة جراح تم استدعاؤه للصعود إلى محطة الفضاء بهدف إنقاذ أحد أفراد الطاقم الذي يعاني من مرض في القلب.