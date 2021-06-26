أول رحلة جوية مباشرة للاحتلال الإسرائيلي ستبدأ مع المغرب ابتداءً من شهر تموز/يوليو المقبل.

أعلنت شركة طيران الاحتلال الإسرائيلي، "العال"، أنها ستبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة مع المغرب ابتداءً من شهر تموز/يوليو القادم.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن موقع تابع لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، قوله إنه بتسيير شركة "العال" رحلاتها إلى المغرب، تكون الشركة الثالثة بذلك بعد شركتي "يسرائير" و"أركيا"، اللتين بدأتا تسويق رحلاتهما إلى هذا البلد فعلاً.



وكانت شركة "يسرائير" الإسرائيلية أعلنت، بداية الشهر الجاري، أن أول رحلة طيران تجارية ستقوم الشركة بتسييرها إلى مراكش في المغرب، ستنطلق في 19 تموز/يوليو.



ووقّعت المغرب و"إسرائيل" والولايات المتحدة، في كانون الأول/ديسمبر، اتفاقاً ثلاثياً تضمَّن عدة مذكِّرات تفاهم لإقامة علاقات بين المغرب و"إسرائيل"، وصفه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بأنه "خريطة طريق سيعمل الأطراف الثلاثة وفقاً لها خلال المرحلة المقبلة".