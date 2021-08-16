أوزبكستان: دفاعنا الجوي أسقط طائرة تابعة للقوات الأفغانية

أعانت وزارة الدفاع الأوزبكية، اليوم الاثنين، أن "دفاعنا الجوي أسقط طائرة تابعة للقوات الأفغانية أثناء محاولتها دخول أجوائنا".



وتحطمت طائرة عسكرية أفغانية مساء أمس الأحد في أوزبكستان الحدودية مع أفغانستان، وفق ما ذكر باخروم ذو الفقاروف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوزبكية.



وقال المتحدث إن "الطائرة العسكرية عبرت الحدود بشكل غير قانوني إلى أوزبكستان. وفُتح تحقيق في الحادث"، مؤكداً المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام أوزبكية عن تحطم الطائرة في اليوم السابق في إقليم سورخونداريو جنوب البلاد، والمتاخم لأفغانستان.



وأوضح أحد الأطباء في مستشفى مقاطعة سورخونداريو، أن مصابين يرتديان زي القوات المسلحة الأفغانية نُقلا إلى المستشفى مساء أمس الأحد، مشيراً إلى أحدهما قذف نفسه بمظلة، وأن كلاهما يعاني من كسور.



كذلك نقل ثلاثة أشخاص، يُرجح أنهم جنود أفغان إلى نفس المستشفى السبت.



وتفاعل ناشطون في أوزباكستان على مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الحدث، حيث قال أحدهم إن "دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة تابعة للقوات الأفغانية أثناء محاولتها دخول أجوائنا".



وأعلنت أوزبكستان اليوم أنها "أجبرت 46 طائرة ومروحية أفغانية عبرت الحدود على الهبوط".



وأوقفت القوات الأوزبكية الأحد الماضي 84 جندياً أفغانياً حاولوا الفرار إلى أوزبكستان، هرباً من الهجوم الذي نفذته حركة "طالبان"، وسيطرتها على معظم المعابر الحدودية لأفغانستان، ودخول عناصرها إلى العاصمة كابول.



وحاول عناصر من القوات الأفغانية عدة مرات الفرار إلى دول آسيا الوسطى المجاورة، منذ أن شنّت "طالبان" هجومها مع بدء انسحاب القوات الأميركية، وقوات الحلف الأطلسي (الناتو) من البلاد في أيار/مايو الماضي.



يأتي ذلك، بعد تدهو الوضع في أفغانستان وسيطرة "طالبان" على معظم المحافظات في البلاد، ومغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد إلى طاجيكستان.



وكان مساعد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس مقتدائي، حذّر في وقت سابق، من موجة نزوح جديدة في إثر الحرب في أفغانستان، مؤكداً أن "بلاده لا تتدخّل في شؤون أفغانستان الداخلية، لكنها تدعم السلام والأمن والاستقرار فيها، وتؤمن بأن الشعب هو الذي ينبغي له أن يحدّد مصيره بنفسه".



وأمس الأحد، قال مسؤول في "طالبان" إن الحركة ستعلن قريباً إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في كابول.