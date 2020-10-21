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أنقرة تقتل مسؤول الاستخبارات في حزب العمال الكردستاني

أعلنت الاستخبارات التركية أمس، عن قتل "أحمد بال" المسؤول الاستخباراتي لـ"حزب العمال الكردستاني"، مشيرة إلى أن "بال" مطلوب بـ"مذكرة بحث حمراء" لدى تركيا، حسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وتمت العملية  بعد أن حصل جهاز الاستخبارات على معلومات حول مكان "بال"، بينما كان يعتزم عقد اجتماع سري شمالي العراق.

وقالت "الأناضول" إنه عقب تحديد مكان الاجتماع، قامت الاستخبارات، بالتعاون مع الجيش التركي، بـ"عملية نوعية"، استطاعت خلالها استهداف "بال" و4 أشخاص كانوا برفقته.وفي حين تؤكد الوكالة ذلك، لم يصدر أي تأكيد من مصادر عراقية بشأن وقوع تلك العملية أو مقتل "بال".

وذكرت الوكالة الرسمية التركية أن الاستخبارات التركية كانت تتعقب "بال"، منذ 2018، متهمة إياه بأنه أدخل متفجرات ومسلحين من سوريا إلى الأراضي التركية.

وقالت إن "بال" قد  انتقل خلال العام الجاري إلى منطقة "متينا"، وقام بجمع معلومات عن العمليات العسكرية التركية في المنطقة.

وأفادت أنه كان قد التحق بصفوف حزب العمال الكُردستاني، في العام 2009