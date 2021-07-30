دمشق توافق على إعادة تطبيق اتفاق التسوية السابق في "درعا البلد"
الخروقات والاستفزازات تتزايد.. هل سيتواجه الروس والأتراك في إدلب؟
المقداد لوفد إيراني: العلاقات السورية الإيرانية أصبحت نموذجاً يحتذى في كل المجالات
الجيش يستهدف مجموعات مسلّحة في "درعا البلد"
الداخلية تمنع متابعة صفحات اجتماعية مع تهديد بالملاحقة القضائية
يوم طويل من الاجتماعات في درعا: الدولة تُصر على دخول كامل للجيش
الصراع على الهوية بين الدين والقومية
مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
توتّر متجدّد بين «قسد» ودمشق: أنقرة تمهّد لعمل عسكري شمالاً
وحدات الجيش تواصل انتشارها في درعا تنفيذا لـ"اتفاق المصالحة"
المقداد : الزيارة الروسية لسوريا هامة جدا في مختلف المجالات
أزمة المياه في الحسكة تنذر بالأمراض والأوبئة
الأسد لمبعوث بوتين: سوريا تعمل بشكل حثيث ومتواصل من أجل عودة اللاجئين
المقداد:على بعض الدول الكف عن تسييس قضية عودة اللاجئين السوريين
انطلاق الاجتماع المشترك السوري الروسي حول عودة اللاجئين والمهجرين

أنباء عن تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل عمان

أعلنت هيئة بحرية بريطانية، عن تلقيها تقارير عن هجوم على سفينة قبالة ساحل عُمان.

وبحسب الوكالة، تعرضت سفينة لهجوم قبالة سواحل سلطة عمان، يوم أمس الخميس، وفقا لمجموعة أمن بحرية تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية.

جاء ذلك في تقرير نشرته المجموعة والتي تدعى United Kingdom Maritime Trade Operations وتعرف اختصارا بـ"UKMTO"، حيث ذكرت أنها "تلقت تقارير عن قطعة بحرية تعرضت لهجوم بموقع إحداثياته كانت 211612N 0594542E.

وذكر التقرير أن الهجوم وقع عند الساعة 2 بعد الظهر الخميس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وأن تحقيقات تجري في هذا الشأن دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وبالبحث على خرائط غوغل يظهر أن الهجوم وقع شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية