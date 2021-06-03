أم أجهضت طفلها من أجل المخدرات

بثت وزارة الداخلية فيديو لـ “إمرأة” سورية مدمنة على تعاطي الكوكائين منذ خمس سنوات برفقة زوجها قبل أن تنتقل للهيروئين.



وكشفت المرأة التي عملت بالتجارة أيضاً لتأمين الجرعات التي تتعاطاها مجاناً، أنها تعاطت حبوباً لإجهاض جنينها، وعندما خرج الجنين من بطنها ميتاً أخذته من المستشفى إلى المنزل ووضعته في البراد لاستخدامه في نقل الهيروئين.



وبحسب ماروته المرأة الموقوفه في فيديو مصور فإنها كانت تضع الهيروئين ضمن ثياب طفلها للتمويه من أجل عدم كشفها أو الشك بها، وبعد كل عملية نقل للمخدرات كانت تعيد جثة الجنين وتضعها في الثلاجة لإعادة استخدامها بالمرة القادمة وهكذا.

وختمت حديثها أنه تم الإلقاء القبض عليها بينما كانت تقوم بإيصال مواد مخدرة لإحدى الزبونات اللواتي اتصلن بها.