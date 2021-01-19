ألمانيا تحاكم سوريين بتهمة قتل ضابط في الجيش السوري عام 2012

بدأت محكمة ألمانية، بإجراءات محاكمة شابين سوريين بتهمة ارتكاب “جريمة حرب بتعذيب وإعدام ضابط مقيد في قوات الجيش السوري”، إضافة إلى الاشتباه بانتماء أحدهما إلى تنظيم انضم لاحقاً إلى “جبهة النصرة”.



وقال مكتب المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسروه الألمانية، أمس الاثنين، إنه وجه دعوى قضائية ضد الرجلين أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف، منتصف كانون أول الماضي.

ويشتبه بمشاركة الرجلين في إعدام مقدم في الجيش السوري عام 2012، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



ووفقاً للمحققين، فقد “أحضر المتهمان السجين المقيد وعذباه بشدة حتى إعدامه”، حيث تولى أحد المتهمين الحراسة، بينما بدأ الآخر بالتصوير والتعليق على إعدامه بإطلاق النار لأغراض دعائية.



وتشتبه السلطات الألمانية بانضمام أحد المتهمين إلى “جبهة النصرة”، ولذلك فهو متهم أيضاً بالانتماء إلى منظمة “إرهابية”، بينما تشتبه في أن المتهم الثاني “قاتل من أجل هذه الجماعات وغيرها دون انتماء دائم”، حسب وسائل إعلام ألمانية.



وألقي القبض على الرجلين في مدينتي ناومبورغ وإيسن الألمانيتين في تموز الماضي، ويقبعان في السجن الاحتياطي منذ ذلك الحين.