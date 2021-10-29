أكثر من 36 ألف هكتار خطة زراعة القمح في حمص

وضعت مديرية زراعة حمص خطتها الزراعية للموسم الشتوي الحالي المتضمنة زراعة أكثر من 36 ألف هكتار من القمح منها 24 ألف هكتار للقمح البعل.



وأوضحت المهندسة سهام أيوب مديرة زراعة حمص في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن زراعة القمح المروي والبعل تتركز في مناطق تلكلخ بأكثر من 8000 هكتار وقرى ريف القصير بنحو 7400 هكتار وفي الرستن وتلدو بنحو 10000 هكتار وقرى المركز الشرقي والمركز الغربي بنحو 8000 هكتار كما يزرع في المناطق الأخرى بمساحات صغيرة بينما يزرع في منطقة تدمر والقريتين بعلا وبمساحة تتجاوز 2000 هكتار.



وقالت: تتضمن الخطة زراعة نحو 38 ألف هكتار بالشعير البعل و615 هكتارا بالشعير المروي إضافة إلى زراعة 1159 هكتارا بالخضار الشتوية



و9848 هكتارا بالخضار الصيفية والتكثيفية بينما بلغت المساحة المخطط زراعتها بالبطاطا الربيعية 1661 هكتارا مشيرة إلى أن الخطة تتضمن زراعة مختلف النباتات الطبية والعطرية وبمساحة 940 هكتارا لمحصول الكمون و763 هكتارا للكزبرة إضافة إلى زراعة 1116 هكتارا لمحصول اليانسون وانخفض إنتاج حمص من القمح خلال الموسم الماضي إلى 57 ألف طن بحسب المهندس عبد الحميد الامام رئيس دائرة الإحصاء في المديرية نتيجة انحباس الأمطار في شهر نيسان إضافة إلى نقص كميات المحروقات اللازمة للقمح المروي وعدم تأمين الأسمدة المناسبة.



ومن جهة ثانية قام فرع مؤسسة إكثار البذار بحمص بغربلة وتعقيم 3500 طن من بذار القمح لبيعها للمزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي.



وكانت رئاسة مجلس الوزراء حددت سعر شراء القمح للموسم القادم بـ 1500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد ما يشجع على زيادة المساحات المزروعة وبالتالي زيادة الكميات المنتجة من القمح.