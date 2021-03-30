أقسام العزل في مشافي ريف دمشق جاهزة لاستقبال المرضى ونسبة الإشغال ٦٠%

اوضح مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس أن جميع أقسام العزل في المشافي المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا بالمحافظة مؤمنة بالمستلزمات والأوكسجين والأدوية اللازمة للمرضى إضافة إلى أنها مزودة بألبسة الوقاية الضرورية لحماية الكوادر الطبية.



وأسرة أقسام العزل في مشافي القطيفة و جيرود و الزبداني و قطنا و التل جاهزة لاستقبال المرضى ونسبة الإشغال تقريباً ٦٠%.



وقد تم تخصيص :

في مشفى القطيفة : 30 سريراً في قسم العزل.

في مشفى قطنا : 5 أسرة عناية و16 سريراً في قسم العزل.

في مشفى التل : 6 أسرة عناية و8 أسرة عزل.

في مشفى جيرود : 6 أسرة عناية.

في مشفى الزبداني : 30 سرير عزل و4 أسرة عناية.

وان أسرة العناية في مشافي القطيفة و جيرود و الزبداني و قطنا و التل مشغولة بشكل كبير بالمرضى ونسبة الإشغال ٩٠%.

وان جميع مشافي ريف دمشق جاهزة للانتقال إلى الخطة (ب) في حال دعت الحاجة من خلال زيادة عدد الأسرة في أقسام العزل والعناية.



الوطن