أستراليا..تضبط مخدرات مخبأة في شحنة موز!

يواجه أسترالي عقوبة السجن مدى الحياة ، بعد أن اكتشفت الشرطة الفيدرالية في البلاد أنه تورط في محاولة إدخال كمية ضخمة من الكوكايين.



وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، «إن الكمية التي جرى ضبطها من مخدر الكوكايين تساوي قيمتها ما يقارب 248 مليون دولار، وكانت مخبأة داخل شحنة من الموز».



وقامت الشرطة الفيدرالية إلى جانب ضباط من حرس الحدود، أمس الجمعة ،بحجز 552 كيلو غرام من المخدرات المخبأة في الموز، بسيدني.



وأوقفت أيضاً رجلاً آخر في الثامنة والستين من عمره، شمال غربي المدينة، بعدما تلقت معلومات من السلطات الأمريكية بشأن "الحمولة المشبوهة".



وقال مسؤول في شرطة أستراليا الفيدرالية، "جيوفري تورنر"، «إن قيود الحدود التي جرى فرضها بسبب كورونا لم تحل دون استمرار الجماعات الإجرامية في محاولة جلب المخدرات إلى البلاد».



وأضاف أن هذه العصابات تلجأ إلى التمويه عن طريق أمور مثل الفواكه وأشياء أخرى، كي لا تتمكن جهات إنفاذ القانون من الرصد.