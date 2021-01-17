أحدها قطع توريدات النفط إلى مناطق الحكومة السورية.. شروط أمريكية على “قسد” قبيل استلام “بايدن”

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية على “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” أربع شروط ، مؤكدة أنه على “قسد” تنفيذها قبل استلام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، سدة الرئاسة.



ونقلت تنسيقيات المعارضة عن عضو القيادة في “تيار المستقبل الكردي” في سورية علي تمي، قوله: “إن أول الشروط هو ضرورة التواصل والاتفاق مع المجلس الوطني الكردي، على أن يتبعها تنفيذ الشرط الثاني بالتواصل مع الائتلاف المعارض”.



وأضاف “تمي” أن الشرط الثالث يتمثل بتخفيف حدة التوتر مع الجانب التركي من قبل “قسد”، إلى جانب شرط رابع وهو ضرورة قطع توريدات النفط إلى مناطق الحكومة السورية.



وأشار “تمي” إلى أن “المرحلة القادمة ستكون حاسمة، إذ أن الولايات المتحدة أمهلت “قسد” لتنفيذ تلك الشروط حتى وصول “بايدن” إلى البيت الأبيض”.



يشار إلى أنه في وقت سابق، تم الكشف عن نية “الإدارة الذاتية” بضم أطراف من بعض أحزاب المعارضة، لتشكيل مكون جديد بإدارة الولايات المتحدة الأمريكية.