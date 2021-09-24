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أجواء غائمة جزئياً وأمطار متوقعة في مناطق متفرقة

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة في طبقات الجو كافة.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة وجنوبية غربية معتدلة السرعة في المنطقة الجنوبية مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.


غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في معظم المناطق ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.