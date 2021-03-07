«غوغل» تسعى لإنقاذ حياتك بهذه الميزة

تبدأ شركة غوغل الأمريكية في طرح أدواتها المتطورة لقياس ضربات القلب ومعدل التنفس، المستندة إلى كاميرا الهاتف الذكي، اعتباراً من غداً.



بحسب موقع "إنغادجيت"، أن «غوغل ستوفر هذه الميزة عبر تطبيقها "Google Fit"، والتي ستتوافر بشكل مبدئي في هواتف غوغل بيكسل في جميع أنحاء العالم».



هذه التقنية الجديدة لا تعتمد على أجهزة استشعار قابلة للارتداء لقياس نبضات القلب ومعدل التنفس، ولكن من خلال وضع الإصبع على الكاميرا الخلفية للهاتف والضغط عليها بشكل خفيف، وعندها سيحسب تطبيق "Google Fit" معدل ضربات القلب من خلال النظر إلى التغييرات الطفيفة في اللون تحت الجلد.



ووفق الموقع أن «قياس معدل التنفس، يستلزم فتح الكاميرا الأمامية للهاتف الذكي والنظر إلى حركة الصدر، لكي يتمكن من رؤية الجذع، كما سيتعين تعليق الهاتف لمدة 30 ثانية تقريباً من أجل التقاط معدل دقيق للتنفس».



ونوهت شركة غوغل لأول مرة، بشأن ميزاتها المتطورة لقياس معدل ضربات القلب والتنفس الشهر الماضي.



ولفتت الشركة آنذاك، إلى أنها «لم تحصل على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كما أنه لم يتم تصميمها للتشخيص الطبي أو لتقييم الحالات الطبية».