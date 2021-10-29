«صحيفة» تكشف عن أول صفقات تشافي مع برشلونة

أكدت مصادر إعلامية إسبانية أن تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للسد القطري، اقترب بشكلٍ كبير من تولي القيادة الفنية لبرشلونة، عقب إقالة الهولندي رونالد كومان، بعد الخسارة بهدف دون رد أمام رايو فاليكانو في الليجا، والنتائج السلبية الأخيرة التي حققها الفريق الكتالوني.



وأكدت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن «تشافي» سيتولى تدريب برشلونة في الأيام القليلة المقبلة، وسيحتاج إلى الوقت للتكيف مع الواقع الجديد، وسيكون هناك وقت للحديث عن الأسماء التي يريدها والصفقات المحتملة.



الصحيفة أشارت إلى أن أحد أبرز الأسماء التي يُفضلها تشافي هيرنانديز، هو كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ، واعترف المدرب للمقربين منه بإعجابه بالفرنسي.



كما أشارت الصحيفة إلى أن تشافي يُفضل طريقة (4-3-3)، وعاشق للأجنحة الكلاسيكية القادرة على إخلال توازن الخصم، ويتمتع كومان بالسرعة في استقبال الكرة في المساحات وهو أمر يعتبره تشافي أساسيًا".



ويرتبط كومان بعقد مع بايرن حتى صيف 2023، وفي الوقت الحالي توقفت المفاوضات لتجديد عقده، وسيكون الصيف القادم آخر فرصة للنادي الألماني لجني الأموال من بيعه، لأنه يمكنه الرحيل في حزيران 2023 مجاناً، إذا لم يغير رأيه.وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يضع أيضًا رحيم #سترلينج نجم مانشستر سيتي ضمن خياراته، والذي ينتهي عقده مع السيتيزنز في صيف 2023، وسيسعى البلوجرانا لاستعارته في الشتاء.



الصحيفة أكدت أن «تشافي» سيوقع على عقد مع برشلونة يمتد لنهاية الموسم الحالي، بجانب الموسمين المقبلين، وحتى حزيران 2024.