«تيك توك» تنهي أزمتها مع الشباب بهذا المبلغ!

دفعت "تيك توك" مبلغ 92 مليون دولار في صفقة لتسوية مجموعة من الدعاوى القضائية الجماعية الأمريكية التي تتهم منصة مشاركة مقاطع الفيديو بانتهاك خصوصية المستخدمين الشباب.



ووافقت محكمة فدرالية في ولاية إيلينوي، على التسوية التي تشمل أن تكون "تيك توك" أكثر شفافية بشأن جمع البيانات وتدريب الموظفين بشكل أفضل على خصوصية المستخدم.



وشملت الدعوى القضائية 21 قضية جماعية تستهدف "تيك توك" وشركتها الأم "بايتدانس" الصينية.



محامو إيلينوي في الدعوى قالوا إن «تطبيق "تيك توك" يتسلل إلى أجهزة المستخدمين ويستخرج مجموعة واسعة من البيانات الخاصة من بينها بيانات حيوية تستخدمها المنصة لتتبع المستخدمين لغرض استهدافهم بالإعلانات وبذلك تحقيق الأرباح».



وقدّر المحامون أن «التسوية ستشمل 89 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، ومعظمهم مؤهلون للحصول على 96 سنتا لكل منهم إذا قدموا جميعاً مطالبات بأموال التسوية».



في المقابل، نفت "تيك توك" أي إساءة لاستخدام للبيانات مؤكدة أنها «تستخدم فقط علامات مجهولة لاكتشاف مكان الوجوه وأنها تترك تلك البيانات على أجهزة المستخدمين»



يذكر أن تقارير كانت قد أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوقفت خطة دونالد ترامب والتي تطالب ببيع "تيك توك" إلى شركة "أوراكل" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا مع "وول مارت" كشريك للبيع بالتجزئة.