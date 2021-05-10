«الحريري» يتعرض لضغوط فرنسية، ماهي؟!

عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان إلى بيروت، لإنعاش المبادرة الفرنسية من أجل حل الأزمة اللبنانية. كشف نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش، عن ضغوط فرنسية كثيرة تعرض لها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، متحدثاً عن فشل المبادرة الفرنسية بإيجاد حل للأزمة بلبنان.



وفي تصريحه لصحيفة "الأنباء الإلكترونية"، قال علوش إن «السبب الأساسي لزيارة وزير خارجية فرنسا إلى لبنان كان لإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بانتهاء المبادرة الفرنسية، مستبعداً إيجاد أي حل للأزمة اللبنانية بسبب فشل هذه المبادرة».



وعن الضغوط التي تعرض لها الحريري من قبل الفرنسيين، قال علوش أن أخرها كان «اقتراح لقائه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وقد اشترط الحريري قبل حصول اللقاء أن يعلن باسيل صراحة تأييده للحكومة واستعداده لإعطائها الثقة».



واتهم علوش الجانب الفرنسي «بعدم المساعدة على حل الأزمة والاكتفاء بإطلاق المواقف التي لم توصل إلى نتيجة».



كما انتقد لقاءات لودريان في قصر الصنوبر، مقر السفارة الفرنسية في لبنان، معتبراً أن «القوى التي التقاها ليس لها بغالبيتها أي وزن سياسي».



وكان لودريان هدد بتكثيف الضغط على القادة اللبنانيين، قائلاً إنهم «ارتكبوا "انتحاراً جماعياً" من خلال عدم تمكنهم من إخراج البلاد من أشد أزماتها».



وأكد أن «بلاده ستجيش المجتمع الدولي لإجراء انتخابات نيابية بموعدها في لبنان».



وقال الوزير إنه «إذا استمر ذلك، فستكون هناك إجراءات عقابية صارمة، على مستوى فرنسا وربما الاتحاد الأوروبي، ضد المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون التقدم في المحادثات».



وفشلت فرنسا حتى الآن في إقناع الطبقة السياسية بالموافقة على تشكيل حكومة تكون مسؤولة عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبالتالي تحرير المساعدات المالية الدولية.وكان لودريان، التقى الخميس الفائت الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا ورئيس البرلمان نبيه بري في مقر إقامته في عين التينة، بينما التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء في قصر الصنوبر، مقر السفارة الفرنسية في لبنان.