«إفلاسات قاسية» تهدد العالم في الأفق

حذرت هيئة أوروبية رفيعة المستوى من خطر تعرض منطقة اليورو لموجة إفلاسات قاسية، ويعود ذلك لانتهاء خطط الدعم الحكومية للشركات في ظل مواجهة جائحة كورونا، مما يوصل أوروبا الى أزمة خانقة في الأيام المقبلة.



ويحسب «كريستين لاغارد» رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن الشركات قد تكافح من أجل أن تبقى قادرة على الوفاء بالديون كلما زاد اعتمادها على الدعم المالي الطارئ».



من جهته قال مجلس المخاطر النظامية الأوروبي (ESRB) إن "الشركات في منطقة اليورو طالبت بما مجموعه 1.5 تريليون يورو على شكل منح وتأجيلات ضريبية وقروض خلال الوباء".



كما وورد في التقرير أيضاً "في أسوأ السيناريوهات، سوف تتحقق حالات الإفلاس المؤجلة فجأة وتؤدي إلى ديناميكية ركود، مما قد يتسبب في المزيد من حالات الإفلاس. ومن ثم فإن المعدل المنخفض الحالي لحالات الإفلاس سيكون مماثلاً لتراجع البحر قبل كارثة تسونامي".